Scoperta la falla DarkSword ecco perché milioni di utenti Apple sono in pericolo

Il Google Threat Intelligence Group, insieme ai partner Lookout e iVerify, ha scoperto una falla chiamata “DarkSword” che mette a rischio milioni di dispositivi Apple. La vulnerabilità sfrutta diverse falle zero-day e viene utilizzata in operazioni legate a situazioni geopolitiche delicate. La scoperta è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali e coinvolge dispositivi Apple in vari paesi.

(Adnkronos) – Il Google Threat Intelligence Group (GTIG), in coordinamento con i partner industriali Lookout e iVerify, ha identificato una nuova minaccia che sfrutta molteplici vulnerabilità zero-day per colpire i dispositivi Apple in contesti geopolitici critici. Il panorama della cybersecurity mobile ha registrato una significativa evoluzione con l'identificazione di "DarkSword", una catena di exploit "full-chain" progettata per compromettere integralmente i dispositivi iOS. Secondo il monitoraggio effettuato dal GTIG, questa minaccia è stata adottata da diversi attori, inclusi fornitori di sorveglianza commerciale e gruppi statali, per colpire obiettivi in Arabia Saudita, Turchia, Malesia e Ucraina. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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