Scontro treno-bus a un passaggio a livello nel viterbese due feriti

Un incidente si è verificato nel Viterbese quando un treno e un bus sono entrati in collisione a un passaggio a livello. Sul posto sono stati soccorsi cinque feriti, tra cui alcuni studenti, mentre le forze dell’ordine stanno gestendo la situazione. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Nel viterbese c’è stato uno scontro tra un treno e un bus. Sono 5 i feriti, tra cui alcuni studenti. Servizio di Antonella Mitola TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Scontro treno-bus a un passaggio a livello nel viterbese, due feriti Articoli correlati Bus carico di studenti travolto da treno al passaggio a livello: cinque feritiUn autobus di linea Cotral e un treno della stessa azienda si sono scontrati questa mattina alle 8. Scontro tra pullman e treno nel Viterbese: diversi feritiABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente al passaggio a livello Momenti di grande paura nella mattinata di oggi, 19 marzo, in provincia di Viterbo, dove si... Scontro treno-bus a un passaggio a livello nel viterbese, due feriti Altri aggiornamenti su Scontro treno Temi più discussi: Incidente sulla Prenestina: tamponamento tra due tram, feriti dieci passeggeri; Incidente a Viterbo, si scontrano treno e pullman al passaggio a livello: studenti feriti; Tragedia in Svizzera: bus in fiamme a Kerzers, morti e feriti; Incidente sull'autostrada A4 a Monastier, scontro tra cisterne: una si ribalta e prende fuoco, grave l'autista. Scontro tra un treno e un bus nel Viterbese: 5 feriti, tra cui alcuni studentiA bordo dell'autobus diversi ragazzi che si recavano a scuola. La macchinista del treno e un giovane che era sul pullman trasportati all'ospedale ... rainews.it Incidente tra autobus e treno a Sutri: diversi feriti nello scontroIncidente in un passaggio a livello senza barriere in località Sutri, a bordo moltissimi studenti che stavano andando a scuola. notizie.it Roma-Viterbo: si scontrano un treno e un bus del Cotral Leggi qui: https://www.odisseaquotidiana.com/2026/03/roma-viterbo-scontro-treno-autobus-cotral-19-marzo.html - facebook.com facebook Spaventoso scontro tra un treno e un pullman, ci sono dei feriti. La notizia dell' #incidente x.com