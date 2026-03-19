Nella mattinata di oggi, 19 marzo, in provincia di Viterbo si è verificato un incidente al passaggio a livello che ha coinvolto un pullman carico di studenti e un treno regionale della linea Roma-Civita Castellana-Viterbo. L’impatto ha causato diversi feriti tra i passeggeri di entrambi i mezzi e ha creato momenti di paura tra i presenti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente al passaggio a livello. Momenti di grande paura nella mattinata di oggi, 19 marzo, in provincia di Viterbo, dove si è verificato un violento scontro tra un pullman carico di studenti e un treno regionale della linea Roma-Civita Castellana-Viterbo. L’impatto è avvenuto poco prima delle 8 a Soriano nel Cimino, in località Fornacchia, in corrispondenza di un passaggio a livello. Il tratto ferroviario interessato è privo di barriere fisiche ed è regolato esclusivamente da segnaletica semaforica. Feriti ma nessuno in gravi condizioni. Nel bilancio dell’incidente si registrano alcuni feriti, tra cui la macchinista del treno e quattro studenti che viaggiavano sul mezzo Cotral. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Scontro tra pullman e treno nel Viterbese: diversi feriti

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Scontro tra pullman e treno al passaggio a livello fuori Viterbo, diversi studenti feriti

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