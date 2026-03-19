Scontro tra forze politiche sulla proposta di sostituire i vecchi hotel con nuove case alberghiere. Un rappresentante di Fratelli d’Italia ha affermato che si tratta di un intervento positivo, mentre il sindaco ha definito l’idea una sciocchezza. Nel frattempo, si discute anche di rilanciare il settore balneare, con dati che mostrano un incremento delle presenze nel 2025, anche se nei mesi estivi si registra comunque un calo.

Ripartire dal mare e dall’offerta balneare. Perché, se è vero che nel 2025 Rimini ha superato i 7 milioni di presenze ed è tornata ai livelli pre-Covid, nei mesi di luglio e agosto "il calo si è visto". Va ripensato il turismo balneare e va portata avanti "una riqualificazione vera". E per farlo, ha ribadito martedì nel consiglio comunale dedicato al turismo la presidente di Federalberghi Patrizia Rinaldis, la variante urbanistica che eliminerà il vincolo alberghiero e lo trasformerà in vincolo turistico permettendo di realizzare residence, staffhotel, studentati, ma anche locali, impianti sportivi, spa e parcheggi al posto dei vecchi alberghi, "è imprescindibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scontro sulla variante alberghiera. FdI: "Case al posto dei vecchi hotel". Per il sindaco "è una sciocchezza"

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