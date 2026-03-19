Il Gruppo Fiume Misa e Nevola ha sollevato la questione delle spese sostenute dalla struttura commissariale per il prelievo dei materiali dai fiumi, destinati alla discarica di Maiolati Spontini. La discussione riguarda l'importo liquidato e le modalità di gestione di queste operazioni di pulizia dei corsi d'acqua. La questione è ora al centro dell'attenzione pubblica e delle autorità competenti.

Il Gruppo Fiume Misa e Nevola ha acceso i riflettori sulla spesa, liquidata dalla struttura commissariale, per il prelievo del materiale estratto dagli alvei destinato a coprire la discarica di Maiolati Spontini. "Un costo di 3 euro al metro cubo, a carico della contabilità speciale post-alluvione – fa saper il Gruppo Fiume Misa e Nevola -. Questi fondi, destinati a mitigazione idraulica e rimborsi danni, finanziano un’operazione che Sogenus – gestore della discarica – avrebbe comunque eseguito". Il Piano Operativo Gestione Sedimenti prevede di trasferire 300mila mc dall’attuale sito Zipa a una nuova "Area 2", a 650 metri di distanza. Il costo è di 500mila euro una tantum (trasporto, recinzione, spianamento) più 20mila euro annui di affitto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scontro sulla pulizia dei fiumi: "Spese ridotte"

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