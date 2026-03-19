scontro frontale a pomarance feriti i conducenti

Questa mattina a Pomarance si è verificato uno scontro frontale tra due veicoli. I conducenti coinvolti sono rimasti feriti e uno di loro è stato trasportato in ospedale a bordo di un’eliambulanza Pegaso. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza e gestire l’emergenza. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

POMARANCE – Uno scontro frontale ha richiesto l’intervento dei soccorsi nella mattinata di oggi, con un ferito trasportato in ospedale a bordo dell’elisoccorso Pegaso. Il sinistro si è verificato poco dopo le 11,30 sulla strada comunale di Cerreto-Canova, nel Comune di Pomarance, in provincia di Pisa. Due i veicoli coinvolti: un’autovettura e un camioncino adibito al trasporto di materiale edile, che si sono scontrati frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. Entrambi i conducenti hanno riportato ferite a seguito dell’impatto. La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa, intervenuta tempestivamente sul posto, ha operato in sinergia con il personale sanitario del 118 per estrarre uno dei due feriti dall’abitacolo, rimasto intrappolato tra le lamiere dopo la violenza dell’urto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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