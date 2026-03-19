Scintille sul Piano protezione civile | Non considerate le osservazioni

A Montemurlo, i cittadini del comitato di Bagnolo esprimono delusione e preoccupazione perché il nuovo piano di protezione civile, approvato dalla giunta a febbraio, non tiene in considerazione le osservazioni che avevano presentato. La questione ha suscitato discussioni tra chi si aspetta un ascolto più attento e chi si concentra sulle decisioni ufficiali adottate senza modifiche.

Delusione e preoccupazione tra i cittadini di Montemurlo: il nuovo piano di protezione civile adottato dalla giunta lo scorso febbraio non tiene conto delle osservazioni presentate dal battagliero comitato di Bagnolo. I residenti dopo aver analizzato la documentazione pubblicata dal Comune, hanno espresso un giudizio severo: "Il documento è disorganico, difficile da leggere, vago in molti punti fondamentali e ripetitivo in altri. Mancano istruzioni chiare per i cittadini in caso di emergenza, così come l’individuazione dei punti critici del territorio e delle risorse indispensabili per presidiarli". Tra le principali criticità segnalate dal... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scintille sul Piano protezione civile: "Non considerate le osservazioni" Articoli correlati Nuovo Piano protezione civile. Le polemiche non si placano: "Ora va spiegato ai cittadini"Il nuovo piano di protezione civile è stato aggiornato, ma le polemiche non si sono esaurite. Leggi anche: Protezione civile, un Piano condiviso per la Valnerina