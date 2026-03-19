Scienza esiste un’area del cervello legata all’incoerenza morale

Una nuova ricerca ha identificato un'area del cervello collegata all'incoerenza morale: si tratta della corteccia prefrontale ventromediale. Quando le persone devono prendere decisioni che vanno contro i principi che affermano di rispettare, questa regione mostra un'attività ridotta. Lo studio evidenzia come l'incoerenza nel comportamento sia associata a cambiamenti specifici nel funzionamento di questa parte del cervello.

L’incoerenza morale, ovvero il comportamento di chi non agisce secondo i principi che dichiara, e’ associata a una specifica area del cervello, la corteccia prefrontale ventromediale (vmPFC), la cui attivita’ risulta ridotta durante le decisioni comportamentali. E’ quanto emerge da uno studio guidato da Xiaochu Zhang della University of Science and Technology of China e della Guizhou Education University, insieme a Hongwen Song della University of Science and Technology of China, pubblicato sulla rivista Cell Reports. La ricerca mostra che le persone che giudicano immorale un comportamento negli altri ma lo adottano per se’ presentano una minore attivazione della vmPFC e una ridotta connessione con altre aree cerebrali coinvolte nei processi decisionali e morali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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