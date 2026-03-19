Scienza così la velocità di rotazione distingue pianeti giganti da stelle fallite
La velocità di rotazione è un parametro fondamentale per differenziare i pianeti giganti dalle nane brune. Questi due tipi di corpi celesti, simili per massa, temperatura e caratteristiche atmosferiche, si distinguono proprio in base al loro ritmo di rotazione. La ricerca si concentra sull’osservazione di questi valori per chiarire la natura di tali oggetti.
La velocita’ di rotazione rappresenta un indicatore chiave per distinguere i pianeti giganti dalle nane brune, oggetti celesti spesso indistinguibili per massa, temperatura e caratteristiche atmosferiche. Lo indica uno studio pubblicato su ‘ The Astronomical Journal’ guidato da Chih-Chun ‘Dino’ Hsu, ricercatore del Center for Interdisciplinary Exploration and Research in Astrophysics (Ciera) della Northwestern University, insieme a Jason Wang, docente di fisica e astronomia nello stesso ateneo. I risultati forniscono una delle evidenze piu’ chiare finora disponibili su una differenza fisica fondamentale tra queste due classi di oggetti, da decenni al centro di un dibattito nella comunità scientifica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Articoli correlati
Leggi anche: Uno sguardo tra stelle e pianeti. Scopriamo i segreti dell’universo
Livorno: 2,6M€ investiti, Serie C a due velocità tra giganti e budgetMonte ingaggi in Serie C: il Livorno a metà classifica tra investimenti e sostenibilità Il Livorno investe quasi 2,6 milioni di euro tra stipendi,...
Altri aggiornamenti su Scienza così la velocità di rotazione...
Argomenti discussi: La stanchezza primaverile esiste? La risposta della scienza; Ricostruita la più antica mappa del cielo notturno, fatta da Ipparco VIDEO.