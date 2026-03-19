Sci di fondo finale inedito per la Coppa del Mondo | non succedeva dal 1980

La Coppa del Mondo di sci di fondo si avvia verso la conclusione e questa stagione riserva un finale inedito, il primo dal 1980. È la prima volta che l’ultima tappa si svolge in modo diverso rispetto agli anni passati, portando una novità che non si verificava da oltre quattro decenni. La competizione sta arrivando alla fine con questa sorpresa.

La Coppa del Mondo di sci di fondo sta per volgere al termine. E c’è una grande novità per l’ultima tappa: non si verificava da quasi 50 anni La stagione invernale è agli sgoccioli anche per lo sport e questo weekend calerà il sipario anche sulla Coppa del Mondo di sci di fondo, con l’assegnazione dei titoli al maschile e al femminile. Johannes Klaebo ha dominato per quanto riguarda gli uomini, mentre Jessie Diggins per le donne è la grande protagonista. L’Italia ha lasciato comunque il segno in Coppa del Mondo, anche se solo al maschile. Da segnalare un ottimo Federico Pellegrino al terzo posto ed Elia Barp, pronti a fare bene anche nell’ultima apparizione stagionale. 🔗 Leggi su Sportface.it

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