Schianto bimbo grave E’ in rianimazione al Salesi

Un bambino di tre anni è ricoverato in rianimazione all'ospedale Salesi dopo aver subito gravi ferite in un incidente avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 17. L’incidente si è verificato in una zona non specificata e il piccolo si trova attualmente in condizioni critiche. La polizia sta indagando sulle cause dell’accaduto.

Un bambino di tre anni lotta tra la vita e la morte da ieri sera all’ospedale Salesi a causa delle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto nel pomeriggio attorno alle 17.30 nella galleria della Montagnola, nel tratto tra Torrette e il Pinocchio. Il piccolo viaggiava a bordo di un’auto condotta dal papà e all’interno della quale c’erano anche la mamma e la sorellina di 8 anni. Tutti i componenti della famiglia sono rimasti feriti nell’impatto violento che ha coinvolto anche un autoarticolato e altre due vetture. Ma mentre il papà conducente di 40 anni e la sorellina non sono gravi, seppur soccorsi dal 118 con un codice rosso per... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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