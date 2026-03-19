Schianto bimbo grave E’ in rianimazione al Salesi

Da ilrestodelcarlino.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di tre anni è ricoverato in rianimazione all'ospedale Salesi dopo aver subito gravi ferite in un incidente avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 17. L’incidente si è verificato in una zona non specificata e il piccolo si trova attualmente in condizioni critiche. La polizia sta indagando sulle cause dell’accaduto.

Un bambino di tre anni lotta tra la vita e la morte da ieri sera all’ospedale Salesi a causa delle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto nel pomeriggio attorno alle 17.30 nella galleria della Montagnola, nel tratto tra Torrette e il Pinocchio. Il piccolo viaggiava a bordo di un’auto condotta dal papà e all’interno della quale c’erano anche la mamma e la sorellina di 8 anni. Tutti i componenti della famiglia sono rimasti feriti nell’impatto violento che ha coinvolto anche un autoarticolato e altre due vetture. Ma mentre il papà conducente di 40 anni e la sorellina non sono gravi, seppur soccorsi dal 118 con un codice rosso per... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

schianto bimbo grave e8217 in rianimazione al salesi
© Ilrestodelcarlino.it - Schianto, bimbo grave . E’ in rianimazione al Salesi

Articoli correlati

Leggi anche: Sparatoria a Napoli, feriti due ragazzi al Rione Sanità: 19enne colpito al torace, è grave in rianimazione

Schianto tra due auto e una moto: centauro in rianimazioneIncidente lungo la strada statale 685 ‘Tre Valli Umbre’ nella mattina di sabato 7 marzo all’altezza di Vallo di Nera.

Tutti gli aggiornamenti su Schianto bimbo grave E' in rianimazione...

Temi più discussi: Schianto, bimbo grave . E’ in rianimazione al Salesi; Matteo Marcato muore a 34 anni nello schianto contro un furgoncino: moglie e figlio neonato di 10 mesi incastrati tra le lamiere; Bambina di 5 anni investita a Prato da un'auto, è grave: sarebbe sfuggita al controllo della madre; Incidente in viale Regione, tamponamento fra due auto: bimbo ricoverato al Cervello.

schianto bimbo grave eSchianto, bimbo grave . E’ in rianimazione al SalesiNell’incidente alla Montagnola sono rimasti feriti anche il papà, la mamma e una sorellina di 8 anni. Il piccolo di 3 anni è stato operato d’urgenza ieri sera. ilrestodelcarlino.it

schianto bimbo grave eAncona, frontale sotto la galleria maledetta: gravissimo bimbo di 3 anni, ferita la sorella di 8. Sono di Serra San Quirico. Cosa è successoANCONA Uno schianto da brividi. L’ennesimo sotto la galleria del Montagnolo si è verificato ieri pomeriggio quando una carambola ha coinvolto quattro auto e un tir, paralizzando ... corriereadriatico.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.