A Scandicci, ogni quarta domenica del mese, le strade cittadine si riempiono di bancarelle e stand dedicati all’antiquariato, dando vita a Vetrina Antiquaria. L’evento vede coinvolti numerosi espositori che espongono oggetti d’epoca, creando un mercato all’aperto che attira visitatori da diverse zone. Le vie del centro si animano con questa manifestazione che porta in strada pezzi di storia e curiosità.

Il cuore pulsante di Scandicci si risveglia ogni quarta domenica del mese con Vetrina Antiquaria, un evento che trasforma le strade cittadine in una grande esposizione a cielo aperto. Questa iniziativa, patrocinata dal Comune di Scandicci e realizzata insieme a Confesercenti Firenze e Città Futura, offre ai visitatori un percorso che collega Piazza Matteotti alle vie limitrofe come Via Pascoli e Piazza Togliatti. L’accesso è facilitato dalla linea T1 della tramvia, con fermata alla stazione Resistenza, rendendo l’appuntamento accessibile a tutti i residenti e turisti della zona. L’iniziativa non si limita al semplice scambio commerciale ma abbraccia la creatività manuale e il collezionismo, offrendo spazi distinti per oggetti d’epoca e creazioni artigianali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scandicci: la vetrina antiquaria anima le strade cittadine

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