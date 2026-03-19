Scandicci ha conquistato la qualificazione alla Final Four della Champions League di volley femminile dopo aver vinto il golden set contro il Fenerbahçe di Orro. La squadra italiana ha prevalso nella partita decisiva, eliminando così la squadra turca dalla competizione. La vittoria permette a Scandicci di avanzare nella fase finale della competizione europea.

Scandicci si è qualificata alla Final Four della Champions League di volley femminile al termine di un’autentica maratona andata in scena nella fornace del Burhan Felek Salonu, dove le Campionesse del Mondo si erano presentate forti della vittoria per 3-0 ottenuta contro il Fenerbahce Istanbul nell’andata dei quarti di finale. Per meritarsi l’approdo tra le quattro grandi del Vecchio Continente, le toscane erano chiamate a conquistare almeno due set oppure a perdere per 3-0 o 3-1 e poi aggiudicarsi il golden set. Le ragazze di coach Marco Gaspari hanno avuto una ghiottissima possibilità quando si sono issate sul 12-5 nel quarto parziale dopo aver già messo le mani sulla seconda frazione, ma hanno subito la rimonta della corazzata turca, non hanno sfruttato un qualification-point e sono state trascinate al golden set. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scandicci da mille e una notte in Champions League: vince il golden set e vola in Final Four! Eliminato il Fenerbahce di Orro

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