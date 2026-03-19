Sassuolo occhio a Boga L’ex ha il piede caldo

A Sassuolo, Boga si sta dimostrando molto in forma, con il suo piede caldo. L’ex giocatore ha segnato in diverse occasioni e rappresenta un elemento importante per la squadra. La Juventus, invece, cerca di consolidare il suo cammino con prestazioni positive. La partita tra le due squadre si avvicina e Boga sarà uno dei protagonisti principali in campo.

di Stefano Fogliani SASSUOLO È senza dubbio l’uomo più in forma della Juventus recente, quella che sulla scorta di 7 punti nelle ultime 3 gare rincorre un posto in Champions League. E, tra le tante variabili che Fabio Grosso sta considerando in vista della trasferta di sabato all’Allianz, è forse quella da tenere in maggiore considerazione, visto che Jeremie Boga ha fatto tre gol di fila nelle ultime gare e da quando è arrivato in bianconero – a gennaio dal Nizza, che se ne è liberato senza troppi rimpianti – si è ritagliato uno spazio importante nelle gererchie di Spalletti, riallacciandosi alla migliore versione di se stesso. In Italia arrivò grazie al Sassuolo, complice un’intuizione di Roberto De Zerbi che vedeva in questo attaccante francese, tecnico ed espolisivo, quello che gli serviva per il suo 4-3-3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sassuolo, occhio a Boga. L’ex ha il piede caldo Articoli correlati Leggi anche: Calciomercato Juve, è fatta per Boga: l’ex Sassuolo torna in Serie A Leggi anche: Sassuolo, il giorno di Nzola. Ora occhio alla difesa Una raccolta di contenuti su Sassuolo occhio a Boga L'ex ha il piede... Sassuolo, occhio a Boga. L’ex ha il piede caldoSabato i neroverdi ritrovano il giocatore lanciato nel 2018 da De Zerbi. Sono tre i gol consecutivi segnati nelle ultime partite con la Juve . msn.com Pronostici Udinese - Juventus con Boga possibile protagonistaPronostici Udinese - Juventus di Serie A: quantomeno tre reti complessive – di cui una di Jeremie Boga – in tre consigli per le scommesse. goal.com