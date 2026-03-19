Sappiamo tutto di te | così il Mossad dà la caccia alle forze di sicurezza di Teheran

Il Mossad ha annunciato di conoscere ogni dettaglio sulle forze di sicurezza di Teheran, mentre Stati Uniti e Israele hanno ottenuto un vantaggio aereo in Iran durante l’operazione Epic Fury. Da subito, le due potenze hanno mostrato di controllare la situazione militare nel paese, senza tuttavia fermarsi alla supremazia aerea. La questione rimane aperta, ma nessuna delle parti ha comunicato piani successivi.

La superiorità aerea ottenuta in Iran da Stati Uniti e Israele sin dalle prime ore dell’operazione Epic Fury non basta. La storia dei conflitti moderni, infatti, insegna che difficilmente, per non dire quasi mai, un regime crolla solo se sottoposto alla pressione dei bombardamenti dall’alto. La resistenza e la reazione messe in campo dal regime iraniano, a quasi tre settimane dall’inizio della guerra, sembrano confermare ancora una volta tale assioma. E mentre proseguono il blocco dello Stretto di Hormuz e gli attacchi contro i Paesi del Golfo da parte della Repubblica Islamica e Donald Trump valuta un intervento di terra, il governo israeliano accelera la sua campagna di raid contro i funzionari di Teheran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Sappiamo tutto di te”: così il Mossad dà la caccia alle forze di sicurezza di Teheran Articoli correlati Forze speciali e agenti del Mossad: cosa sappiamo delle operazioni israeliane in IranUn rapporto dell'agenzia di stampa saudita al-Arabiya afferma che commando delle forze speciali israeliane, inclusi agenti del Mossad, sono stati... "Aggressioni alle forze dell’ordine e misure troppo blande: così si mina la sicurezza dei cittadini"Il Comitato Costituente Futuro Nazionale Parma: "L'obbligo di firma rischia di trasformarsi in un adempimento puramente teorico, difficilmente... Contenuti utili per approfondire Sappiamo tutto Discussioni sull' argomento Volkswagen ID. Cross, ora sappiamo tutto: prezzi da 28.000 euro e fino a 436 km di autonomia - VIDEO | Quattroruote.it; Tutto quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day; Stefano I. Bianchi Bruce Springsteen – The Promised Man; Nuova coupé Toyota: tutto quello che sappiamo della Celica 2027. +++ Tutto quello che sappiamo sulla tragica fine di Lucia (Lucilla) Lamentini - facebook.com facebook