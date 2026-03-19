Durante un'intervista al Pulp Podcast, la premier ha reagito con un'esclamazione forte, pronunciata dietro le quinte, mentre si trovava in compagnia di Fedez. L'episodio ha attirato molte visualizzazioni nelle prime ore successive alla pubblicazione. La conversazione si è svolta in un clima di tensione, senza ulteriori dettagli pubblicamente rivelati.

L’intervista di Giorgia Meloni al Pulp Podcast ha registrato un boom di visualizzazioni nelle prime ore dalla pubblicazione. Il video, infatti, ha superato quota 50mila clic in meno di due ore, confermando l’enorme attenzione mediatica. La puntata, della durata di circa 55 minuti, ha affrontato diversi temi centrali del dibattito politico, tra cui giustizia, referendum sulla separazione delle carriere, guerra e servizi segreti. Un confronto ampio che ha visto la premier dialogare con Fedez e Davide Marra. Nonostante i contenuti istituzionali, a catturare l’attenzione del pubblico è stato soprattutto un momento inatteso. Il cosiddetto blooper finale è rapidamente diventato virale, catalizzando l’interesse dei social. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Santa Madonna!”. Meloni da Fedez, la premier sbotta così dietro le quinte

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