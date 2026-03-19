Sanità toscana nuovo affondo di Chiassai Martini | Costi fuori controllo e servizi in calo

Il sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, ha espresso preoccupazione sulla situazione della sanità toscana, evidenziando che i costi sono cresciuti troppo e che i servizi stanno diminuendo. La sua dichiarazione arriva in un momento di tensione tra amministratori locali e le istituzioni regionali, con richieste di interventi più efficaci per affrontare le problematiche del settore sanitario.

Arezzo, 19 marzo 2026 – Nuova presa di posizione del sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini sulla gestione della sanità regionale, con un attacco diretto al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e un richiamo alle criticità già emerse durante la precedente amministrazione guidata da Enrico Rossi. “Da anni denunciamo l’aumento del buco di bilancio della sanità toscana – afferma Chiassai Martini – una situazione che, già critica durante la presidenza Rossi, è ulteriormente peggiorata con Giani, arrivando oggi a sfiorare il miliardo di euro”. Secondo il sindaco, alla base di questo scenario vi sarebbero “incapacità gestionale, mancanza di programmazione, inefficienze e sprechi”, aggravati da una pressione fiscale elevata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sanità toscana, nuovo affondo di Chiassai Martini: “Costi fuori controllo e servizi in calo” Articoli correlati Questione Rsa, il sindaco Silvia Chiassai Martini risponde al PdArezzo, 13 gennaio 2026 – “Resto sempre più attonita dalla pochezza con cui il PD affronta le gravi criticità che riguardano la sanità e i servizi... Chiassai Martini nel gruppo di lavoro del Cnel come esperta di comunità energeticheIl sindaco di Montevarchi: "La Fondazione Cer Italia è oggi considerata un modello virtuoso di comunità energetica a trazione pubblica, la prima a... Tutti gli aggiornamenti su Chiassai Martini Sanità toscana, nuovo affondo di Chiassai Martini: Costi fuori controllo e servizi in caloArezzo, 19 marzo 2026 – Nuova presa di posizione del sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini sulla gestione della sanità regionale, con un attacco diretto al presidente della Regione Toscana ... lanazione.it Questione Rsa, il sindaco Silvia Chiassai Martini risponde al PdArezzo, 13 gennaio 2026 – Resto sempre più attonita dalla pochezza con cui il PD affronta le gravi criticità che riguardano la sanità e i servizi socio-sanitari in Toscana e nel nostro territorio – ... lanazione.it