San Marino promuove i giovani artisti

A San Marino, dal 3 marzo, vengono lanciate quattro nuove emissioni filateliche dedicate a temi diversi. Tra queste ci sono una serie sull’Oncologia Medica, una per il San Marino Song Contest, una commemorativa del 70° anniversario del francobollo Europa e una che celebra il progetto “Buonenove” con un foglietto e un francobollo da euro. Le emissioni coinvolgono soggetti e iniziative di vario genere.

Morandi Buone nuove da San Marino dal 3 marzo con quattro emissioni filateliche dedicate rispettivamente a: Oncologia Medica - San Marino Song Contest - 70°Anniversario del francobollo Europa e soprattutto “Buonenove” ossia un bel foglietto con un francobollo da €. 3,75 accompagnato in stampa da nove chiudilettera dedicati all’arte urbana di San Marino che promuove nove giovani artisti intervenuti nel corso dell’estate 2025 realizzando ognuno un’opera di Street Art su superfici pubbliche in ciascuno dei nove castelli della Repubblica allo scopo di riscoprire e valorizzare il patrimonio e l’attrazione turistica. Il francobollo da €. 2,25 per... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Marino promuove i giovani artisti Articoli correlati Dreaming San Marino Song Contest dal 12 al 15 febbraio 2026 al via la Stage & Live Academy con 27 nazioni e 240 artistiDal 12 al 15 febbraio 2026 si terrà lo Stage & Live Academy (LA) del Dreaming San Marino Song Contest, fase centrale del percorso di selezione che... Leggi anche: San Marino contro la violenza di genere: il brano musicale e la collaborazione con San Marino United Artists Tutto quello che riguarda San Marino Discussioni sull' argomento San Marino promuove i giovani artisti; Nella Repubblica di San Marino superato il 30 per cento di superficie biologica; All'Università di San Marino un seminario di Samanta Paladino di Amnesty International Italia; San Marino, il 15 marzo inizierà la caccia di selezione al cinghiale. San Marino promuove i giovani artistiMorandi Buone nuove da San Marino dal 3 marzo con quattro emissioni filateliche dedicate rispettivamente a : Oncologia Medica - ... lanazione.it San Marino. Ottocento anni dalle morte di San Francesco: Liturgia presieduta dal Vescovo Domenico Beneventi alla presenza degli Ecc.mi Capitani Reggenti. Giovedì 19 marzo 2026, alle 17, presso la chiesa di San Francesco - facebook.com facebook