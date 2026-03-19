A San Giorgio – Vitulano le partite si giocano a porte chiuse, con il divieto di accesso ai tifosi ospiti. La decisione sta suscitando reazioni tra gli ultras, che hanno avviato una petizione diffusa tra le curve di tutta Italia. La scelta interessa anche i club e gli organizzatori, che devono rispettare il provvedimento senza possibilità di deroghe. La misura riguarda le partite di calcio in questa località.

Tempo di lettura: 3 minuti Non solo i grandi, la decisione di giocare le partite senza tifosi ospiti sta indignando un movimento intero, quello degli ultras, che non vuole rimanere in silenzio tanto che è partita una petizione che sta girando in tutte le curve d’Italia. Insomma un calcio meritocratico e con tifosi liberi di muoversi senza restrizioni. Quando la scelta di chiudere lo stadio, poi, colpisce anche i dilettanti e allora c’è qualcosa che non va. Il calcio dei paesi, quello che porta lo spettatore comune ad andare allo stadio di domenica quasi come se fosse un rito senza avere appartenenza a gruppi organizzati. Cancelli chiusi, gente costretta a non poter assistere alla gara dell’anno, quella che, presumibilmente decide le sorti del torneo di Prima categoria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - San Giorgio – Vitulano a porte chiuse: il divieto che toglie il calcio ai paesi

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