A San Gallo aumentano le tensioni tra il comitato dei residenti e Palazzo Vecchio, con uno scambio di accuse e prese di posizione che rende più difficile avvicinare le parti per un confronto diretto. La situazione si sta complicando e non si vede ancora una via d’uscita immediata. La disputa tra le due parti continua a tenere banco nella zona.

Si inasprisce il confronto tra il comitato dei residenti di San Gallo e Palazzo Vecchio, con un botta e risposta che allontana, almeno per ora, la possibilità di un dialogo diretto. Al centro della tensione c’è la gestione del cantiere e, soprattutto, la richiesta dei cittadini di un sopralluogo nelle abitazioni prima di qualsiasi incontro formale. A far emergere lo scontro è stata l’assessora all’Urbanistica Caterina Biti, che ha reso noto il rifiuto del comitato all’invito per un confronto fissato il prossimo 1° aprile. "Ci è arrivato oggi il rifiuto da parte della referente dei cittadini di San Gallo all’incontro da me proposto – ha dichiarato –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Gallo, braccio di ferro sull’incontro

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