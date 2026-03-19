Samantha De Grenet ha recentemente raccontato di aver seguito una dieta paleolitica per cinque mesi. La conduttrice, nota fin dagli anni Novanta per aver condotto programmi come Tappeto volante, appare oggi in buona forma. La sua trasformazione e le scelte alimentari sono state condivise pubblicamente, suscitando interesse tra i suoi fan e i media.

Bellissima, Samantha De Grenet, lo è sempre stata fin dai tempi de Tappeto volante, uno dei suoi primi programmi televisivi da conduttrice a metà anni Novanta. E oggi, a 55 anni, la presentatrice ed ex modella romana pare aver intrapreso una seconda giovinezza. Ospite di Caterina Balivo a La volta buona, il talk del primo pomeriggio di Rai 1, ha raccontato la sua esperienza con la dieta paleolitica e l'impatto che questo regime alimentare ha avuto sul suo corpo. Per cinque mesi, ha spiegato la De Grenet, ha seguito questo tipo di dieta. Anche dopo averla abbandonata, ha comunque mantenuto qualche abitudine significativa a tavola. "Ho fatto la dieta paleolitica per 5 mesi e ho perso 5 chili, ma dopo ho ricominciato a mangiare tutto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Samantha De Grenet dalla Balivo, "5 mesi di dieta paleolitica": com'è oggi

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