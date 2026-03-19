Il 19 marzo 2026, a Bologna, Samantha Cristoforetti ha dichiarato che entro 15 anni l’uomo non raggiungerà Marte, lasciando spazio a robot e tecnologie automatizzate. La astronauta ha sottolineato che, anche se lo spazio comprende molte cose, le missioni umane sul pianeta rosso saranno rimandate, concentrando gli sforzi su strumenti intelligenti e robotici. La sua affermazione si inserisce nel dibattito sulle tempistiche delle future esplorazioni spaziali.

Bologna, 19 marzo 2026 – “Lo spazio è tante cose, quindi dobbiamo ricordarci che ci sono suoi aspetti che possono magari sembrarci lontani, e fisicamente lo sono – quando ad esempio parliamo di esplorazione del sistema solare, di Marte o addirittura di strumenti che ci permettono di esplorare lo spazio profondo, da lontano, di osservare e di capire l’origine dell’universo e come funziona il nostro –, ma esistono anche aspetti dello spazio che sono veramente presenti”. Samantha Cristoforetti è arrivata nel pomeriggio al Tecnopolo Dama di Bologna, per inaugurare la tre giorni dedicata alle visioni sul futuro e intitolata Tecnòpolis,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Samantha Cristoforetti: “L’uomo su Marte? Entro 15 anni solo robot”

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