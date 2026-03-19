Salvi guida la Provincia | centrodestra torna dopo 12 anni

Dopo dodici anni di assenza, il centrodestra torna a governare la Provincia di Ascoli con l’elezione di Fabio Salvi come nuovo presidente. La notizia segna un cambio di leadership nel territorio, dove ora si concentra l’attenzione sulla nuova amministrazione. La vittoria del centrodestra si è concretizzata con il risultato delle urne, portando un nuovo volto alla guida provinciale.

La guida della Provincia di Ascoli cambia mano dopo dodici anni di assenza del centrodestra, con l’elezione di Fabio Salvi come nuovo presidente. Il sindaco di Venarotta assume la responsabilità di coordinare lo sviluppo del Piceno in un momento in cui il consiglio provinciale resterà in carica fino a settembre per il rinnovo dei consiglieri. L’esito elettorale premia una visione politica definita come innovativa e trasversale, capace di riunire amministratori da diverse zone geografiche. Marco Fioravanti, primo cittadino ascolano, ha sottolineato la necessità di creare un fronte unitario tra borghi montani e aree costiere per rilanciare le politiche territoriali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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