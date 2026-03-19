Salute urologica maschile | dai controlli necessari ai sintomi da non ignorare spiegati dallo specialista

Uno specialista in urologia spiega quali controlli sono fondamentali per la salute maschile, evidenziando i sintomi da non sottovalutare. Si parla di patologie comuni come l’ipertrofia prostatica benigna e il tumore alla prostata, sottolineando l'importanza di interventi tempestivi. La prevenzione e la diagnosi precoce rappresentano passi cruciali per affrontare con efficacia queste condizioni.

Ad accendere i riflettori sull’importanza della prevenzione è l’iniziativa promossa in occasione della Festa del Papà dalla Fondazione Amici di URI ETS, un ente senza scopo di lucro nato per promuovere la ricerca scientifica in ambito urologico e oncologico, sia maschile sia femminile, che sostiene l’attività dell’Urological Research Institute (URI) dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. Insieme alla storica maison E. Marinella, ha lanciato una campagna speciale di raccolta fondi, attiva fino al 19 marzo, a sostegno della ricerca sulle malattie urologiche, che si può sostenere acquistando una cravatta esclusiva in edizione speciale. Per... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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