Salute 4.0 arriva il cerotto smart | rilascia antibiotici solo se serve

È stato sviluppato un nuovo cerotto smart in grado di rilasciare antibiotici solo quando rileva la presenza di batteri dannosi. La medicazione, definita intelligente, permette di accelerare la guarigione delle ferite e di limitare l’uso di farmaci, contribuendo a ridurre il rischio di antibiotico-resistenza. La tecnologia rappresenta un passo avanti nel campo della salute digitale e delle terapie personalizzate.

Una nuova medicazione intelligente e’ in grado di rilasciare antibiotici solo in presenza di batteri dannosi, accelerando la guarigione delle ferite e riducendo il rischio di antibiotico-resistenza. E’ quanto emerge da uno studio guidato da Anita Shukla della Brown University, pubblicato sulla rivista Science Advances. La ricerca dimostra che il materiale, un idrogel sensibile agli enzimi prodotti dai batteri patogeni, puo’ eliminare rapidamente le infezioni e migliorare la cicatrizzazione limitando al contempo l’uso non necessario di antibiotici. L’idrogel sviluppato dai ricercatori puo’ essere applicato direttamente sulla ferit a e contiene un carico di antibiotici che viene rilasciato solo quando specifici enzimi batterici, le beta-lattamasi, sono presenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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