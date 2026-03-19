Saint-Gobain | fine al contenzioso Unesco nasce l’accordo

Una sentenza del Tar ha messo fine al contenzioso legale tra Saint-Gobain e le istituzioni sulla candidatura Unesco dei fenomeni carsici gessosi. L’accordo tra le parti ha chiarito la situazione, chiudendo ufficialmente la disputa aperta in precedenza. La decisione è stata comunicata in seguito alla sentenza definitiva.

La sentenza del Tar ha definitivamente chiuso il contenzioso legale tra Saint-Gobain e le istituzioni riguardo alla candidatura Unesco dei fenomeni carsici gessosi. Il giudice Alessio Falferi ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso presentato dall’azienda nel gennaio 2023, accogliendo la richiesta di estinzione del giudizio a spese compensate avanzata dalla stessa impresa. Questa risoluzione giunge dopo mesi di trattative che hanno trasformato un conflitto giudiziario in un accordo di collaborazione strategica per lo sviluppo sostenibile dello stabilimento di Casola Valsenio. La decisione segna una svolta positiva per il territorio della Romagna, dove l’industria estrattiva si riappropria del ruolo di risorsa essenziale per la filiera del gesso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Saint-Gobain: fine al contenzioso Unesco, nasce l’accordo Articoli correlati Leggi anche: Gessi Unesco, Saint Gobain ritira ricorso al Tar Leggi anche: Pace sui gessi patrimonio Unesco. Saint-Gobain ritira il ricorso al Tar Tutti gli aggiornamenti su Saint Gobain fine al contenzioso Unesco... Argomenti discussi: Gessi Unesco e Saint-Gobain. Parola fine del Tar alla querelle; Ricorso sulla candidatura Unesco, il Tar mette la parola fine alla vicenda.