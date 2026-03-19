Le Cortine di Scarperia ospitano la Sagra del Tortello e della Ficattola, un evento che si svolgerà in sei date tra marzo e aprile 2026. Durante le giornate, i partecipanti potranno gustare un menù fisso che mette in risalto le specialità della tradizione mugellana. La manifestazione si svolge su tre fine settimana consecutivi, attirando residenti e visitatori interessati alla cucina locale.

Le Cortine di Scarperia si trasformano in palcoscenico della tradizione mugellana con la Sagra del Tortello e della Ficattola, un appuntamento che si protrarrà su tre fine settimana tra marzo e aprile 2026. L’evento, organizzato dall’ASD San Lorenzo e dalla Fortis Juventus, promette di valorizzare l’eccellenza culinaria locale attraverso un menù fisso a pagamento per il giorno di Pasqua. I visitatori potranno gustare i classici tortelli di patate e la tipica carne alla brace, ma anche assaggiare la ficattola, prodotto simbolo della zona. La struttura garantisce spazi coperti e riscaldati per accogliere il pubblico anche in caso di maltempo, assicurando comfort durante le serate primaverili ancora fresche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sagra del Tortello: 6 date, menù fisso e tradizione

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