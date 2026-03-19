Sabato si svolge la Milano Sanremo con una partecipazione di sei donne e quattro uomini. Nella gara maschile sono in partenza Mattia Cattaneo, Marco Manenti, Lorenzo Milesi e Lorenzo Rota, mentre nella prova élite femminile ci sono Sofia Arici, Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Valeria Curnis, Arianna Fidanza e Silvia Persico. La corsa si svolge lungo il tradizionale percorso tra le strade della città e la costa ligure.

CICLISMO. Al via della gara maschile Mattia Cattaneo, Marco Manenti, Lorenzo Milesi e Lorenzo Rota. Nella prova élite femminile Sofia Arici, Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Valeria Curnis, Arianna Fidanza e Silvia Persico. Sabato 21 marzo appuntamento con la grande classica di primavera, la Milano-Sanremo che vivrà la 117ª edizione. La gara dei professionisti vedrà al via un poker di bergamaschi: Mattia Cattaneo, Marco Manenti, Lorenzo Milesi e Lorenzo Rota. A dispetto del nome, partenza da Pavia alle 10, percorso di 298 km con il passo del Turchino più o meno a metà strada e il movimentato finale che negli ultimi cinquanta chilometri prevede capo Mele, capo Cervo, capo Berta, la Cipressa e il Poggio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Sabato la Milano Sanremo: Bergamo in sella con sei donne e quattro uomini

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