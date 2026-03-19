Ieri mattina è stata consegnata ufficialmente all’Associazione sportiva dilettantistica Baseball & Softball Nuove Pantere di Lucca la gestione del campo sportivo di Santa Maria a Colle, dopo la delibera approvata dalla Giunta comunale il 12 marzo. La consegna segna il completamento dei lavori di riqualificazione del campo, che ora è pronto per essere utilizzato dalle squadre locali.

Firmata ieri mattina la consegna ufficiale del Campo sportivo di Santa Maria a Colle all’ Associazione sportiva dilettantistica Baseball & Softball Nuove Pantere di Lucca secondo quanto stabilito dalla delibera della Giunta comunale dello scorso 12 marzo. “Il campo sportivo torna in attività dopo che abbiamo effettuato importanti lavori di restauro all’edificio degli spogliatoi (interni ed esterni) con rifacimento intonaci e tinteggiature e nuovi arredi; abbiamo messo a norma gli impianti elettrico e termico e aggiunto l’illuminazione esterna adeguata per l’utilizzo serale", ha detto il vice sindaco e assessore allo sport Fabio Barsanti. "L’... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - S. Maria a Colle . Il campo riqualificato

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