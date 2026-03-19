Primo sguardo al trailer del brutale dramma sportivo che vede Crowe nei panni di un allenatore veterano che fa da mentore a un lottatore in crisi. Dopo il pugilato, Russell Crowe torna a esplorare l'universo del ring concentrandosi stavolta sull'MMA. Il divo australiano è interprete e co-sceneggiatore di Beast, brutale dramma interpretato da Daniel MacPherson, Bren Foster e Luke Hemsworth. Il primo trailer di Beast vede Crowe in azione mentre anticipa i temi del film, che racconta un sofferto ritorno sul ring incentrato sulla disciplina, l'eredità e la sofferenza fisica di una vita trascorsa a combattere. Il tutto immerso nell'adrenalinico universo delle arti marziali miste. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Russell Crowe ha scritto un dramma sull'MMA: sangue e pugni nel primo sguardo a Beast

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