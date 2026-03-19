Rugby contro il disagio i ragazzi vanno a meta

Ragazzi degli oratori e delle scuole dei quartieri di frontiera si affrontano in partite di rugby, spostandosi dal contesto educativo ai campi da gioco. L’obiettivo è mostrare che la vivacità non è un problema e che anche il contatto fisico è parte del gioco, purché regolamentato. Le partite offrono uno spazio in cui i giovani possono esprimersi e imparare a rispettare le regole.

Dagli oratori e dalle scuole dei quartieri di frontiera al campo da rugby: per imparare che essere vivaci non è un reato, e che anche lo scontro fisico fa parte del gioco, se a governarlo sono regole precise. E' questa la filosofia dell'accordo che la Regione Lombardia ha stipulato ieri con i vertici nazionali della Fir, la federazione nostrana della pallaovale. Il programma «In meta!» mette a disposizione i fondi regionali per fare in modo che il disagio delle periferie incroci i progetti formativi della federazione. «Togliendo i ragazzi dalla strada», si sarebbe detto una volta: oggi, togliendoli anche dalla solitudine informatica delle loro stanze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Rugby contro il disagio, i ragazzi vanno a meta Articoli correlati Cento ragazzi di Napoli per Ri-generazioni, progetto contro il disagio educativo e socialeDa quando si annuncia a settembre, diventa sempre più solido Ri-generazioni - Costruire percorsi di bellezza e riscatto con i giovani nelle periferie... Rugby. Banca Centro Cus Siena Rugby sconfitta in trasferta. Nienta da fare contro il Gubbio, secondo in classificaTrasferta amara per il Banca Centro Cus Siena Rugby, sconfitto per 33-10 sul campo del Rugby Gubbio al termine di una gara complicata, segnata da... Una selezione di notizie su Rugby contro il disagio i ragazzi vanno... Temi più discussi: Abodi: Sport Illumina, il progetto per intervenire dove c'è disagio sociale; Rugby in aree difficili, accordo Regione-Fir: il riscatto dallo sport; Disagio giovanile, la ricetta anti-crisi per sconfiggerlo; Ricrestate: Salvati (PD), contro disagio giovanile serve più offerta. Prevenzione contro il disagio giovanile: «Il confronto come arma»Avviare un dialogo tra il mondo della scuola, delle istituzioni e delle forze dell’ordine per intercettare il disagio giovanile in un’ottica di prevenzione ma - in seguito e laddove necessario - anche ... ilmattino.it Anche Milano ci pensa: utile ogni strumento contro il disagio«Dopo il Covid nelle scuole sono aumentate le situazioni di disagio, c’è più difficoltà nelle relazioni tra studenti e con i docenti, dal punto di vista emotivo gli adolescenti sono più fragili. Per ... ilsole24ore.com Samoa officially signed the country’s AU$150 million rugby union proposal on Wednesday, ending a standoff that had delayed the submission due to concerns over the leadership of Lakapi Samoa. - facebook.com facebook Lombardia, rugby nei quartieri difficili come occasione di riscatto. Accordo di collaborazione tra la federazione e la Regione #ANSA x.com