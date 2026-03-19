Rubati due snowboard al campione paralimpico Emanuel Perathoner

Durante la premiazione dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, due snowboard sono stati rubati a Emanuel Perathoner, campione paralimpico che ha conquistato due medaglie d’oro nel boardercross e nel banked slalom. L’episodio si è verificato mentre il atleta riceveva il riconoscimento per le sue vittorie. Il furto ha coinvolto gli oggetti personali del campione durante l’evento di premiazione.

AGI - Furto di snowboard durante la premiazione al campione paralimpico Emanuel Perathoner, il doppio oro nello snowboard ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, nel boardercross e banked slalom. Gli snowboard rubati durante la premiazione a Cortina d'Ampezzo . Uno degli atleti simbolo del movimento paralimpico mondiale, l'azzurro Perathoner, ora deve fare i conti con il furto delle sue due tavole avvenuto a Cortina d’Ampezzo durante la premiazione dell’ultima gara, quella del banked slalom. Si tratta di snowboard particolarmente sofisticati e costosi che montano attacchi rari. La denuncia di Perathoner. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Rubati due snowboard al campione paralimpico Emanuel Perathoner Articoli correlati “È sempre snowboard, l’importante è non mollare mai”: le due vite di Emanuel Perathoner, dalle Olimpiadi alle ParalimpiadiUna doppia vita, non solo sportiva, prima e dopo l’incidente durante un allenamento nel 2021. Chi è Emanuel Perathoner, primo oro paralimpico a Milano Cortina: il ginocchio a pezzi e la nuova vitaEmanuel Perathoner ha conquistato il titolo paralimpico nello snowboard Ci sono storie sportive che vanno oltre le medaglie. Altri aggiornamenti su Emanuel Perathoner Discussioni sull' argomento Paralimpiadi Milano-Cortina: Luchini e De Silvestro oro nello snowboard e nel gigante; Super Luchini alle Paralimpiadi: il toscano d'oro nel Banked Slalom di snowboard. Paralimpiadi, rubati due snowboard del medagliato azzurro Perathoner: Tavole e attacchi sono pezzi rari: se qualcuno le ha viste mi contattiCORTINA D'AMPEZZO. Ha vinto due medaglie d'oro sulle nevi di Cortina alle Paralimpiadi 2026, ma per l'altoatesino Emanuel Perathoner i Giochi si sono chiusi con l'amaro in bocca. Il perché lo spiega d ... ildolomiti.it Paralimpiadi, Italia d’oro con Emanuel Perathoner nello snowboardAllungano gli statunitensi nel corso del quarto end. Secondo match di giornata che vede gli atleti azzurri impegnati al palazzo del ghiaccio di Cortina contro gli Stati Uniti, questa volta nel curling ... ilsole24ore.com Paralimpiadi. Emanuel Perathoner è stato il portabandiera nella cerimonia di chiusura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Scopri di più bit.ly/4lx8PzO #sport #sportanddisability #inclusion #sportinclusion #disabilityinclusion #SuperAbileI x.com Primo piano | Il doppio oro davanti al pubblico italiano: intervista ad Emanuel Perathoner, portabandiera alla cerimonia di chiusura - facebook.com facebook