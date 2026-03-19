Rubati due snowboard al campione paralimpico Emanuel Perathoner

Da agi.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la premiazione dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, due snowboard sono stati rubati a Emanuel Perathoner, campione paralimpico che ha conquistato due medaglie d’oro nel boardercross e nel banked slalom. L’episodio si è verificato mentre il atleta riceveva il riconoscimento per le sue vittorie. Il furto ha coinvolto gli oggetti personali del campione durante l’evento di premiazione.

AGI -   Furto di snowboard  durante la premiazione al campione paralimpico Emanuel Perathoner, il doppio oro  nello  snowboard  ai  Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, nel  boardercross  e  banked slalom. Gli snowboard rubati durante la premiazione a Cortina d'Ampezzo . Uno degli  atleti simbolo  del  movimento paralimpico mondiale, l'azzurro  Perathoner, ora deve fare i conti con il  furto  delle sue  due tavole  avvenuto a  Cortina d’Ampezzo  durante la premiazione dell’ultima gara, quella del  banked slalom. Si tratta di  snowboard particolarmente sofisticati e costosi  che montano  attacchi rari. La denuncia di Perathoner. 🔗 Leggi su Agi.it

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