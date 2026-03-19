Nel Palacalafiore di Reggio Calabria, la partita di Coppa Calabria Memorial Sergio Sorrenti si è conclusa con la vittoria della Pallavolo Rossano sulla Puliservice per 3 a 1. La squadra di Rossano ha conquistato il trofeo, mentre la Puliservice si è fermata al secondo posto. La gara ha visto diverse fasi di gioco, con Rossano che ha prevalso nel set decisivo.

Nel Palacalafiore di Reggio Calabria, la Coppa Calabria Memorial Sergio Sorrenti ha la vittoria della Pallavolo Rossano sulla Puliservice con un punteggio finale di 3 a 1. La gara si è svolta in un’atmosfera da kermesse, organizzata dalla Fipav Calabria con Sportspecialist come host, attirando moltissimi spettatori sugli spalti. Il successo dell’evento non risiede solo nel risultato sportivo, ma nella capacità di creare un momento di aggregazione sociale che valorizza il territorio calabrese. I parziali della partita sono stati 19-25, 25-23, 20-25 e 18-25, a testimonianza di una lotta serrata dove la squadra amaranto ha mostrato maggiore efficacia nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rossano batte Puliservice: 3-1, la Coppa Calabria è sua

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