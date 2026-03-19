Rosario Guglielmi confronto con Lucia al Grande Fratello Vip? Probabilmente accetterei

Rosario Guglielmi ha commentato la possibilità di un confronto con Lucia Ilardo al Grande Fratello Vip, affermando che probabilmente accetterebbe l'invito. La discussione riguarda un eventuale confronto tra i due all’interno del programma televisivo. Attualmente non ci sono conferme ufficiali sulla partecipazione di entrambi alla stessa edizione. La questione rimane aperta e al centro di indiscrezioni.

Rosario Guglielmi torna a parlare di Lucia Ilardo, ci sarà un confronto tra loro al Grande Fratello Vip?. Si è parlato a lungo del rapporto tra Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo dopo Temptation Island, da mesi si sono detti addio e non sono rimasti in buoni rapporti. Lei prima di varcare la famosa porta rossa del Grande Fratello Vip ha fatto sapere che l’ex fidanzato l’ha bloccata ovunque, infatti non si sono più sentiti, ha anche rivelato di essere pronta per un nuovo amore. Intanto, l’ex della gieffina ospite di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo ha detto che potrebbe accettare di approdare nella casa più spiata d’Italia. In merito a tale possibilità ha detto: “Probabilmente accetterei un confronto all’interno della Casa a mente lucida, visto che sono passati tanti mesi”, per poi aggiungere: “La mia non è una richiesta al GF Vip”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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