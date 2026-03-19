Romics 2026 | in programma mostre gare cosplay e molti ospiti da Zerocalcare a Rhianna Pratchett

A Roma, ad aprile, si terrà la 36ª edizione di Romics, un evento dedicato ai fumetti, al cinema, ai videogiochi e alla televisione. La manifestazione prevede mostre, gare cosplay e la presenza di numerosi ospiti, tra cui Zerocalcare e Rhianna Pratchett. La fiera si svolge nel centro della città e richiama appassionati da tutta Italia.

Arriverà ad aprile la 36eiesima edizione dell'atteso appuntamento che porta a Roma il mondo dei fumetti, del cinema, dei videogiochi e della tv. Si svolgerà da giovedì 9 a domenica 12 aprile, dalle ore 10:00 alle 20:00, l'edizione 2026 del Romics, appuntamento arrivato alla sua trentaseiesima edizione. Tra gli ospiti di questa annata ci saranno Zeorcalcare e Rhianna Pratchett, e il programma comprende anche mostre, incontri, spettacoli dal vivo e proiezioni di film e serie tv. Gli ospiti di Romics 2026 Uno degli incontri più attesi dell'evento sarà quello, in programma il 12 aprile, con la sceneggiatrice Rhianna Pratchett, che ha firmato capolavori dei videogame quali Tomb Raider, Mirror's Edge e Heavenly Sword e ha scritto per marchi importanti del fumetto DC e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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