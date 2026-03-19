Roma il ‘capolavoro sopra la testa’ | il segreto più spettacolare nascosto a Palazzo Barberini

Al centro di Roma si trova Palazzo Barberini, un edificio noto per la sua architettura e i suoi affreschi. Sopra la testa dei visitatori, però, si cela un particolare che pochi conoscono: un segreto spettacolare nascosto tra le sue volte. La scoperta di questo dettaglio ha attirato l’attenzione di storici e appassionati, curiosi di svelare cosa si nasconda oltre le pareti e il soffitto del palazzo.

Al centro di Roma c’è un edificio che custodisce uno dei segreti più sorprendenti della città, ma per scoprirlo bisogna alzare lo sguardo: P alazzo Barberini nasconde infatti un capolavoro che molti visitatori rischiano di non notare subito, e che rappresenta una delle espressioni più spettacolari dell’arte barocca. Un’opera sempre in grado di stupire, affascinare e raccontare molto più di quanto sembri a prima vista. Ma di cosa stiamo parlando? Il soffitto che rivoluziona lo spazio: il segreto ‘sopra la testa’ di Palazzo Barberini a Roma. Il vero “colpo di scena” di Palazzo Barberini si trova nella grande sala centrale: il soffitto affrescato con il Trionfo della Divina Provvidenza di Pietro da Cortona. 🔗 Leggi su Funweek.it Articoli correlati Roma celebra Bernini: dal 12 febbraio la mostra Bernini e i Barberini a Palazzo BarberiniDopo il successo di Caravaggio 2025, le Gallerie Nazionali di Arte Antica tornano a Palazzo Barberini con una grande esposizione dedicata a Gian... La storia dell’affresco di Palazzo Barberini: è il più grande di Roma dopo la Cappella SistinaValentino è tornato a sfilare a Roma, per la precisione in uno dei suoi luoghi simbolo, Palazzo Barberini. Aggiornamenti e notizie su Palazzo Barberini Temi più discussi: Dopo Antonello da Messina, Caravaggio. Il governo acquista un altro capolavoro d'arte; Lo Stato acquista per 30 milioni il Ritratto di Maffeo Barberini di Caravaggio per Palazzo Barberini; Capolavoro del Caravaggio entra nel patrimonio pubblico; Il ministro Giuli sul Caravaggio acquistato: Rendiamo fruibili i capolavori dell'arte altrimenti destinati al mercato privato. Lo Stato acquista il ritratto di Maffeo Barberini: un capolavoro di Caravaggio entra a Palazzo BarberiniQuasi mezzo milione di visitatori hanno atteso in fila a Roma per ammirarlo durante la mostra Caravaggio 2025 a Palazzo Barberini. Ora il Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini, uno dei dipinti più ra ... online-news.it Caravaggio resta a Roma: il MiC compra per 30 milioni il Ritratto di Maffeo Barberini. Il videoIl ritratto di Maffeo Barberini di Caravaggio entra nel patrimonio italiano: l'acquisizione, una delle più prestigiose mai fatte, è stata annunciata oggi dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli. tg.la7.it Bernini e i Barberini, inizia il Public Program In occasione della mostra Bernini e i Barberini, in corso fino al 14 giugno a Palazzo Barberini, le Gallerie Nazionali di Arte Antica propongono un ciclo di quattro incontri dedicato a Gian Lorenzo Bernini. Un percors - facebook.com facebook La recente sfilata di Valentino a Palazzo Barberini ha espresso notevoli citazioni del glamour anni 70, incarnate da Giulia Michelini - presente in front row - nel film Il falsario di Stefano Lodovichi x.com