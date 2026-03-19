Roma-Bologna vantaggio rossoblù con Rowe tra le proteste Cos’è successo in Europa League

Durante la partita tra Roma e Bologna, il Bologna ha segnato il primo gol con Rowe, suscitando numerose proteste da parte della panchina della Roma. L’episodio si è verificato giovedì 19 marzo negli ottavi di finale di Europa League. La rete è arrivata in un momento decisivo, mentre le proteste dei tifosi giallorossi si sono fatte notare tra le tensioni sul campo.

(Adnkronos) – Il Bologna sblocca il ritorno degli ottavi di finale di Europa League oggi, giovedì 19 marzo, ma il gol di Rowe è accompagnato da una pioggia di proteste della panchina della Roma. Cos'è successo all'Olimpico? Il numero 11 rossoblù segna il gol del vantaggio nell'euroderby di coppa al minuto 22, con un gran. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Skorupski espulso tra le proteste: cos’è successo in Genoa-Bologna Atalanta-Roma, gol di Scalvini e Scamacca e doppio check Var tra le proteste giallorosse. Cos’è successo(Adnkronos) –Atalanta-Roma chiude il sabato di campionato e fa subito discutere per due casi arbitrali. Contenuti e approfondimenti su Roma Bologna vantaggio rossoblù con... Temi più discussi: Bologna-Roma 1-1: Bernardeschi apre le danze, Pellegrini pareggia. Ora si decide tutto all’Olimpico; Bernardeschi mira l'incrocio: che parata di Svilar. VIDEO; Bologna-Roma 1-1, ottavi di Europa League: gol di Bernardeschi e Pellegrini, tutto rimandato al ritorno; Bologna-Roma 1-1, pagelle: Bernardeschi incanta, Pellegrini pronto. Diretta Roma-Bologna Europa League: risultato in tempo reale, chi vince vola ai quartiAll'Olimpico il ritorno dell'ottavo di finale tra i giallorossi di Gasperini e i rossoblù di Italiano: si riparte dall'1-1 del Dall'Ara ... tuttosport.com Il Bologna sblocca il risultato a Roma: golazo di Rowe per l'1-0, protestano i giallorossiBologna in vantaggio all'Olimpico, l'ha sbloccata Jonathan Rowe. L'attaccante inglese vince il duello con Mancini, chiede e ottiene il. tuttomercatoweb.com Tutto pronto all’Olimpico per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Roma e Bologna. Questo lo spettacolo dei tifosi romanisti a pochi minuti dal fischio d’inizio. #IlMessaggero #Roma #asroma #uel #romabologna - facebook.com facebook Roma-Bologna LIVE, formazioni ufficiali: El Shaarawy e Bernardeschi dal 1' #SkySport #RomaBologna #UEL #SkyUEL x.com