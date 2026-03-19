In una notte, Roma e Bologna si sfidano con Gasperini che prende decisioni importanti. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre, con il tecnico che cerca di mantenere vivo il percorso stagionale. Le scelte fatte in questa occasione potrebbero influenzare significativamente gli sviluppi futuri delle rispettive stagioni sportive.

Tutto in una notte. Continuare il sogno con ritrovato entusiasmo da sfruttare anche in campionato o rischiare di compromettere in maniera quasi definitiva la stagione. Olimpico pieno (con la presenza di Ryan Friedkin in tribuna) e tifo caldo, Roma-Bologna sarà aggiunta all'elenco delle grandi notti europee, resta da capire se sarà trionfale o meno. Il pareggio dell'andata rende la qualificazione ai quarti con la squadra di Italiano che ormai ha nella coppa l'unico obiettivo stagionale. Gasperini si affida alla qualità dei suoi centrocampisti per cercare di incastrare Italiano. Alla fine, accanto a Malen, a spuntarla è Pellegrini con El Shaarawy che torna in panchina dopo la titolarità di Como. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Roma-Bologna: tutto in una notte. Le ultime sulle scelte di Gasperini

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