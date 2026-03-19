Roma-Bologna tifosi giallorossi trovati con martelli e cinghie | 11 persone fermate con loro 5 minorenni

Durante un controllo sulla strada verso il raccordo, la polizia di Stato ha fermato 11 persone che viaggiavano con martelli, aste e cinghie. Tra i fermati ci sono anche cinque minorenni. Le autorità hanno intercettato il gruppo prima che potesse raggiungere i tifosi avversari, impedendo così un possibile episodio di violenza.

La polizia di Stato ha fermato 11 persone che stavano andando verso il raccordo con martelli, aste e cinghie per aggredire i tifosi del Bologna. Con loro 5 minori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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