Nella partita tra Roma e Bologna, l’attenzione si concentra sui due attaccanti più in forma del momento, Donyell Malen e Santiago Castro. La sfida tra i bomber sarà decisiva per determinare quale delle due squadre avanzera ai quarti di finale. Entrambi i giocatori sono i principali punti di riferimento offensivi delle rispettive squadre e il loro rendimento potrebbe fare la differenza.

Il passaggio del turno tra Roma e Bologna passa inevitabilmente per il duello a distanza tra i due terminali offensivi più in forma del momento: Donyell Malen e Santiago Castro. Se Gian Piero Gasperini punta tutto sulla verticalità e sui tagli profondi dell’olandese, Vincenzo Italiano risponde con la fisicità straripante del “Torito” argentino, letale nel proteggere palla e colpire negli spazi. Per i giallorossi, le speranze di qualificazione ai Quarti di Finale di Europa League sono blindate al rendimento del numero 14, autore di un impatto devastante nella Capitale con 7 reti in 10 presenze, statistica che lo ha elevato a miglior marcatore stagionale del club in appena sessanta giorni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Bologna, sfida Malen-Castro: i piedi dei bomber valgono i Quarti

Articoli correlati

Leggi anche: Sabatini: "Bologna-Roma? Malen è un algoritmo umano, Orsolini fenomeno in fase no, Castro un crotalo"

Roma, Gasperini: «Sfida con il Bologna? Almeno un’italiana passerà sicuro. Hermoso è disponibile. Su Malen…»Mercato Inter, Fabrizio Romano svela su Calhanoglu: «C’è la serissima probabilità di separarsi già in estate ma…» Mago Forest non ha dubbi: «È una...

Altri aggiornamenti su Roma Bologna sfida Malen Castro i piedi...

Temi più discussi: Roma-Bologna, la sfida decisiva: Malen però è troppo solo; La conferenza stampa di Gasperini alla vigilia di Bologna-Roma; Probabili formazioni Roma-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Celik, Koné, Malen, Skorupski, Orsolini e Castro; Bologna-Roma, le probabili formazioni e dove vederla in tv.

Roma-Bologna, da Malen a El Aynaoui: i possibili rigoristiIn caso di parità dopo 120 minuti, Malen guida i tiratori giallorossi. Pellegrini ed El Aynaoui possibili innesti a gara in corso ... siamolaroma.it

Roma-Bologna, è Malen contro Castro: una prova del nove per i quartiMalen, autore di 7 reti in 10 partite, è l'uomo chiave per scardinare la difesa rossoblù. All'Olimpico sfida a distanza con Castro ... siamolaroma.it

Vediamo chi indovina il risultato finale di ROMA-BOLOGNA di Europa League - facebook.com facebook

Europa League | Ottavi Stadio Olimpico Ore 21 Radiocronaca LIVE con @Andrea_DiCarlo e @DanieleLoMonaco DAJE #ASRoma #RomaBologna x.com