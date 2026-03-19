Roma-Bologna oggi in Europa League dove vedere il derby italiano | orario TV e formazioni della partita

Oggi allo stadio Olimpico si gioca il ritorno degli ottavi di Europa League tra Roma e Bologna, dopo il pareggio per 1-1 nella gara di andata. La partita deciderà quale delle due squadre avanzerà ai quarti di finale. La sfida viene trasmessa in diretta televisiva e le formazioni ufficiali sono già state annunciate.

Roma-Bologna è la partita di ritorno degli ottavi di Europa League: si decide tutto allo stadio Olimpico dopo il pareggio per 1-1 all'andata. Si giocherà oggi, giovedì 19 marzo alle 21:00, con diretta TV su Sky. Tutte le informazioni sulle formazioni di Gasperini e Italiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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