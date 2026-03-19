Roma-Bologna Europa League 19-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Gallorossi favoriti

Stasera alle 21:00 si sfidano Roma e Bologna negli ottavi di finale di Europa League. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con i giallorossi considerati favoriti dai pronostici e dalle quote. La partita si gioca allo stadio della capitale, e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa competizione.

Roma e Bologna si giocano una grossa fetta della loro stagione nel match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Le due squadre scendono in campo giovedì sera all’Olimpico e si riparte dal 1-1 Dall’Ara. I giallorossi puntano a centrare per per la terza volta in quattro anni i quarti di finale di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Roma-Bologna (Europa League, 19-03-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Gallorossi favoriti Articoli correlati Roma-Bologna (Europa League, 19-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiRoma e Bologna si giocano una grossa fetta della loro stagione nel match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Aggiornamenti e notizie su Roma Bologna Europa League 19 03 2026... Temi più discussi: Bologna-Roma: probabili formazioni, Koné fuori per affaticamento; Bologna-Roma, dove vedere gli ottavi di Europa League in tv e streaming; Roma-Bologna: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League; Bologna-Roma 1-1, la gallery. Roma-Bologna, le probabili formazioni della partita di Europa LeagueLe probabili formazioni del ritorno degli ottavi di Europa League: El Shaarawy dal 1' in avanti con Malen e Cristante sulla trequarti, in mezzo al campo ecco Koné. Due ballottaggi per Italiano che dov ... sport.sky.it Roma-Bologna diretta Europa League: segui la sfida tra Gasperini e Italiano agli ottavi LIVEDopo l'1-1 dell'andata, il derby italiano si deciderà all'Olimpico nel match di ritorno. In palio i quarti di finale contro una tra Lille e Aston Villa: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Diretta Roma-Bologna Europa League: risultato in tempo reale, chi vince vola ai quarti - facebook.com facebook Roma-Bologna, dove vedere gli ottavi di Europa League in tv e streaming #SkySport #SkyUEL x.com