Inizia a circolare l'ipotesi di una sfida decisa ai calci di rigore tra Roma e Bologna. Si fanno i nomi dei possibili tiratori, considerando le scelte fatte finora durante la partita. La possibilità di una lotteria dagli undici metri sta crescendo tra tifosi e addetti ai lavori, con le due squadre pronte a giocarsi tutto in pochi minuti.

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© Calcionews24.com - Roma Bologna, e se si andasse ai calci di rigore? Ecco i tiratori indiziati per la lotteria

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