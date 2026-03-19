Roma-Bologna | come arrivano gli emiliani alla sfida dell’Olimpico

La partita tra Roma e Bologna si avvicina e gli emiliani si preparano per questa sfida all’Olimpico. La Roma, invece, si trova a un passo dall’ultima possibilità di mantenere aperte le speranze stagionali, con l’obiettivo di evitare che la stagione finisca troppo presto. La sfida si gioca giovedì sera, e le due squadre si presentano con obiettivi diversi.

La Roma giovedì sera con tutta probabilità si giocherà l’ultima chance di non abbandonare ogni obiettivo stagionale già a marzo. Ad attenderla ci sarà il Bologna di Vincenzo Italiano, cui le delusioni soprattutto del girone di ritorno hanno imposto una sorte simile a quella dei giallorossi: o Europa o niente. La settimana scorsa, l’andata al Dall’Ara è rimasta impantanata sull’1-1 e da lì si ripartirà domani sera, con tutto ancora da decidere. Ecco come arrivano alla sfida di domani i rossoblù. Da gennaio in poi, il Bologna ha attraversato un mese e mezzo di fuoco, dove nulla sembrava più funzionare, suggellato dal ruolino di marcia che all’11 febbraio contava 7 sconfitte, 2 pareggi e due vittore nel 2026. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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