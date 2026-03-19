Roma-Bologna | chi vince prende tutto all' Olimpico in palio i quarti formazioni e orari tv

Il 18 marzo 2026 si disputa la sfida tra Roma e Bologna all'Olimpico, con in palio l'accesso ai quarti di finale. Le formazioni scendono in campo con orari e dettagli sulla copertura televisiva già definiti. Una squadra uscirà vittoriosa e continuerà il percorso europeo, mentre l'altra dovrà accontentarsi di aver disputato la partita.

Roma 18 marzo 2026 - Una squadra festeggerà e potrà così proseguire il suo viaggio europeo, l'altra dovrà lasciare tutto e accontentarsi del gettone di presenza, dopo un bel viaggio. Tutta la crudeltà dell'eliminazione diretta, tutta la tensione di una partita senza domani, tutte le ambizioni e i sogni, condensati in novanta minuti, se basteranno, per decidere quale italiana continuerà a disputare questa Europa League. Nella giornata di domani Roma e Bologna si affronteranno nella gara di ritorno degli ottavi di finale della seconda competizione continentale Uefa. Nella sfida d'andata ha regnato l'equilibrio: al vantaggio di Bernardeschi, ha risposto Pellegrini, per il risultato finale di 1-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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