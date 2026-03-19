A Roma, un giornalista di 48 anni e una docente di 52 sono stati fermati dalla polizia con l’accusa di aver commesso reati sessuali contro minori. L’operazione ha portato all’arresto dei due, che sono stati trasferiti nelle celle di sicurezza. La notizia ha fatto rapidamente il giro sui social, in particolare sulla piattaforma Telegram, dove si sono diffuse le prime reazioni.

Un giornalista di 48 anni e una professoressa di 52 sono stati arrestati a Roma per reati gravissimi legati alla violenza sessuale contro minori. L’inchiesta non si ferma qui: le indagini si stanno ampliando verso un misterioso gruppo Telegram identificato solo da un numero, che potrebbe nascondere una rete più vasta di diffusione di materiale pedopornografico. Le autorità hanno agito rapidamente per bloccare la circolazione di immagini illegali, ma il rischio di nuove scoperte rimane alto. La presenza di questa chat anonima suggerisce che l’opera degli indagati fosse parte di una catena più lunga e complessa. L’ombra del gruppo Telegram e la rete nascosta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma: arrestati giornalista e docente, la rete Telegram si

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