È stato approvato un finanziamento di 203 milioni di euro per la ristrutturazione dello stadio Maradona a Cosenza. La città presenta ora i dettagli del progetto di riqualificazione dell’impianto, che prevede interventi di ammodernamento e miglioramento delle strutture. La presentazione del piano si è conclusa con l’obiettivo di avviare i lavori entro breve tempo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli. Durante un’intervista a Radio CRC nella trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, l’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, ha fornito aggiornamenti significativi riguardo al progetto di riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona. Cosenza ha chiarito che non ci sono rilevanti novità sulla fase di progettazione, specificando che le informazioni diffuse riguardano il Documento di Intenti di Progettazione (DIP), che è un obbligo legale da pubblicare, delineando le fasi e i costi del progetto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ristrutturazione stadio Maradona a Cosenza: 203 milioni di finanziamento approvato.

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