Rinvenute a Novellara due pissidi rubate in chiesa a Reggio Emilia

A Novellara sono state trovate due pissidi rubate nella chiesa di Sant’Antonio da Padova a Reggio Emilia. Le pissidi erano state trafugate nel luglio dell’anno scorso durante un furto avvenuto nell’edificio religioso. Le indagini sulla vicenda sono in corso e coinvolgono le forze dell’ordine che hanno rinvenuto gli oggetti sottratti nel comune di Campagnola.

Campagnola (Reggio Emilia), 19 marzo 2026 – Svolta nelle indagini sul furto di pezzi di arte sacra e non solo, avvenuto nel luglio dello scorso anno nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio da Padova a Reggio. I carabinieri della caserma di Campagnola hanno infatti recuperato due pissidi, tra cui un pezzo di pregio artistico e del valore di almeno duemila euro. Pissidi che sono state formalmente riconsegnate al parroco. E per ricettazione è stato denunciato un uomo di 31 anni, abitante a Novellara. La svolta investigativa è avvenuta a gennaio, quando i carabinieri hanno rintracciato l’uomo, nato a Nola, ma residente formalmente a Novellara, per eseguire un ordine di carcerazione per altri reati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rinvenute a Novellara due pissidi rubate in chiesa a Reggio Emilia Articoli correlati Adani incensa la Juve: «Partita stupenda a Reggio Emilia, ha cambiato volto nell’ultimo mese. Sul futuro di Chiesa dico questo» Calciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Diffondono video sui carabinieri, due giovani denunciati a Reggio EmiliaReggio Emilia, 5 marzo 2026 – Un controllo di routine durante un intervento servito per sedare una lite tra ragazzi si è trasformato in un caso...