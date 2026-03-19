Rinnovo Spalletti Juve i dialoghi tra le parti procedono spediti | c’è unità di intenti Le ultime novità

Le trattative tra l’allenatore e la dirigenza della Juventus sul rinnovo contrattuale stanno avanzando senza intoppi. I colloqui continuano con un atteggiamento positivo e collaborativo da entrambe le parti, che si dimostrano concordi sulla volontà di proseguire insieme. Non sono stati resi pubblici dettagli specifici, ma le comunicazioni sembrano procedere con celerità e senza ostacoli.

Rinnovo Spalletti Juve, i dialoghi tra le parti in causa procedono spediti: c’è unità di intenti. Vediamo insieme le ultime novità. La Juve ha deciso di blindare il proprio futuro tecnico. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, i dialoghi per il rinnovo di Luciano Spalletti procedono spediti e con un ottimismo che non è mai venuto meno. La società ha manifestato sia pubblicamente che in sede privata la volontà di continuare il percorso con lo stratega di Certaldo, trovando una piena sintonia d’intenti.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Spalletti Juve, i dialoghi tra le parti procedono spediti: c’è unità di intenti. Le ultime novità Articoli correlati Ultimissime Juve LIVE: Spalletti tra Champions e rinnovo. Le ultime su Thuram e Vlahovicdi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Probabili formazioni Juve Lecce: le ultime sulle scelte di Spalletti. C’è subito un grande rientro tra i titolari! NovitàPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... SPALLETTI alla JUVE: le parole a Napoli del 2023 e un discorso di CONTE del 2013 Tutto quello che riguarda Rinnovo Spalletti Juve Temi più discussi: Spalletti, in arrivo la firma: ecco le due proposte per il rinnovo con la Juve; Rinnovo Spalletti, la durata dice tutto: dalla retromarcia dei senatori Juve all'intesa; Juve-Spalletti, il rinnovo è pronto: due opzioni per scadenza e stipendio; ?? Vlahovic verso il sì al rinnovo. Spalletti-Juve fino al 2027. Rinnovo Spalletti, la Juve studia anche l’aumento dell’ingaggio del tecnico: il ruolo di Chiellini nella trattativa per il prolungamento di contrattoRinnovo Spalletti, la Juve studia anche l’aumento dell’ingaggio del tecnico: il ruolo di Chiellini nella trattativa per il prolungamento di contratto Il rinnovo di Luciano Spalletti, allenatore della ... calcionews24.com Spalletti e Juventus vicini al rinnovo ma la firma definitiva non arriva: cosa c’è dietroUna delle priorità della Juventus, è senza ombra di dubbio il rinnovo di Spalletti: ecco a che punto si trova la situazione. newsmondo.it La Juve insiste per il rinnovo di Spalletti Dall'aumento dello stipendio al ruolo di Chiellini: il punto - facebook.com facebook Juve-Spalletti, intesa vicina per il rinnovo fino al 2027 con opzione per un altro anno [Romeo Agresti] x.com