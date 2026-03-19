Il progetto per il recupero del castello di Sammezzano e dei suoi giardini è stato definito con un piano preliminare pronto e in attesa degli ultimi permessi. L’obiettivo è ripristinare lo stato originario e creare nuovi spazi verdi, con un intervento che combina restauro e innovazione. Quando i permessi saranno ottenuti, i giardini potranno essere riaperti al pubblico e restituiti alla loro bellezza originale.

FIRENZE Il progetto preliminare è già pronto, ora mancano solo gli ultimi permessi. Poi i giardini del castello di Sammezzano potranno tornare a splendere a tutti gli effetti. Il rilancio del gioiello incastonato nelle colline di Reggello sta procedendo spedito grazie alla spinta della nuova proprietà, la famiglia Moretti e Maximilian Fane, che per il recupero del verde monumentale ha affidato la direzione creativa di tutti i giardini e del masterplan verde di Sammezzano a Tommaso del Buono, architetto paesaggista con una carriera di rilievo internazionale. "Vogliamo restituire a Sammezzano un paesaggio che si rifaccia alla statura dell’architettura, in linea allo stile del castello e alla sua nuova funzione", annuncia Tommaso del Buono che guida lo studio TdB tra Londra e Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rilancio Sammezzano. Così rinasce il verde: "Restauro creativo e nuovi giardini"

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